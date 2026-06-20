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20 июня 2026 в 11:39

По делу Шурыгиной задержали еще двух человек

РИА Новости: фигурантами дела Шурыгиной стали еще два человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вместе с блогером Дианой Шурыгиной (по мужу — Шляпина) по делу о распространении порнографии были задержаны еще два фигуранта, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Они отправлены под домашний арест.

По делу также задержаны еще два человека, оба помещены под домашний арест, — сказал собеседник агентства.

Ранее Шурыгину поместили под домашний арест до 19 июля в рамках уголовного дела о незаконном распространении порнографических материалов. Мера пресечения была избрана после того, как 11 июня в ее квартире в столице прошли обыски, в ходе которых сотрудники изъяли всю видеоаппаратуру, которая могла использоваться для съемок контента.

Позже сообщалось, что Шурыгина планировала скрыться от уголовного преследования в Индонезии, но была задержана за несколько дней до вылета. По информации авторов, последний раз девушка возвращалась из-за границы в начале текущего года и после этого проживала в жилом комплексе «Пресня Сити» в Москве.

Также осужденный за изнасилование Шурыгиной Сергей Семенов предложил ей свои услуги в качестве адвоката. Мужчина сообщил, что получил юридическое образование и не держит обиды на девушку.

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Диана Шурыгина
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