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16 июня 2026 в 17:44

Шурыгину обвинили в попытке скрыться от правосудия на Бали

SHOT: блогер Шурыгина планировала бежать в Индонезию до ареста

Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина) Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина) Фото: Социальные сети
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Telegram-канал SHOT утверждает, что блогер Диана Шлянина (известная под фамилией Шурыгина) планировала скрыться от уголовного преследования в Индонезии, но была задержана за несколько дней до вылета. По информации авторов, последний раз девушка возвращалась из-за границы в начале текущего года и после этого проживала в жилом комплексе «Пресня Сити» в Москве.

Как пишет канал, отец Дианы, который в настоящее время находится в зоне проведения спецоперации, до сих пор не знает о том, что его дочь стала фигуранткой уголовного дела. По данным источника, сама блогер редко выходит на связь с родителем и не посвящает его в детали своей жизни.

В беседе с SHOT Сергей Семенов, которого в СМИ называют «насильником» Шурыгиной, заявил, что происходящее ему безразлично. Он отметил, что не намерен помогать девушке, но и злорадствовать по поводу ее проблем тоже не будет. Семенов также сообщил, что в следующем году планирует получить диплом юриста и в дальнейшем строить карьеру адвоката по уголовным делам.

Ранее Шурыгину поместили под домашний арест до 19 июля в рамках уголовного дела о незаконном распространении порнографических материалов. Мера пресечения была избрана после того, как 11 июня в ее квартире в столице прошли обыски, в ходе которых сотрудники изъяли всю видеоаппаратуру, которая могла использоваться для съемок контента.

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