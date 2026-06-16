Осужденный за изнасилование Шурыгиной предложил защитить ее в суде Отсидевший по делу Шурыгиной Семенов захотел стать ее адвокатом

Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов предложил ей свои услуги в качестве адвоката, пишет Telegram-канал Mash. Мужчина сообщил, что получил юридическое образование и не держит обиду на девушку.

При этом Семенов признался, что особого сочувствия к ее положению не испытывает. Он отметил, что занимается правозащитной деятельностью и обладает необходимым опытом. Также он заявил, что ранее родители Шурыгиной предлагали ему миллион рублей за урегулирование уголовного дела. Стоимость своих услуг он оценил в ту же сумму.