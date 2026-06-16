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16 июня 2026 в 16:53

Осужденный за изнасилование Шурыгиной предложил защитить ее в суде

Отсидевший по делу Шурыгиной Семенов захотел стать ее адвокатом

Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина) Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина) Фото: Социальные сети
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Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов предложил ей свои услуги в качестве адвоката, пишет Telegram-канал Mash. Мужчина сообщил, что получил юридическое образование и не держит обиду на девушку.

При этом Семенов признался, что особого сочувствия к ее положению не испытывает. Он отметил, что занимается правозащитной деятельностью и обладает необходимым опытом. Также он заявил, что ранее родители Шурыгиной предлагали ему миллион рублей за урегулирование уголовного дела. Стоимость своих услуг он оценил в ту же сумму.

История Шурыгиной получила широкий общественный резонанс после выхода программы «Пусть говорят». Впоследствии теме было посвящено еще четыре выпуска передачи. Семенова приговорили к восьми годам колонии строгого режима, однако затем срок сократили до трех лет и трех месяцев колонии общего режима.

Ранее появилась информация, что у Шурыгиной прошел обыск. Согласно данным суда, ее подозревают в незаконном изготовлении и обороте порнографии, совершенном по предварительному сговору или организованной группой. Подозреваемой грозит срок от двух до шести лет лишения свободы.

Общество
Диана Шурыгина
порнография
изнасилования
суды
уголовные дела
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