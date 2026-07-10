Попавшая за порноролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой ТАСС: Шурыгина в СИЗО попросила дать ей доступ к храму

Бывшая участница ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина (Шлянина) выразила желание посетить храм, расположенный на территории СИЗО № 6 «Печатники», где она заключена, сообщил ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Илья Высотский. Наблюдатели посетили Шурыгину в изоляторе и выяснили, что у нее нет претензий к условиям содержания.

У нее нет жалоб на условия содержания, при этом она высказала ряд пожеланий, в частности она хочет посетить храм, имеющийся на территории СИЗО, и получить определенные книги, например, Н. В. Гоголя, — сказал Высотский.

Сейчас Шурыгина находится в карантинной камере с 13 другими заключенными, а конфликтов с соседями у нее нет. Высотский добавил, что она содержится с ранее не судимыми людьми в соответствии с требованиями законодательства и после прохождения карантина все ее пожелания будут удовлетворены.

До этого сообщилось, что Шурыгина перед задержанием занималась поиском девушек для работы в порностудиях. В частности, 7 мая она прилетела с Бали в Москву, чтобы снимать и продюсировать фильмы для взрослых, а новых участниц привлекала через знакомых.