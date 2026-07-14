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14 июля 2026 в 21:36

Суд продлил арест Шурыгиной

Суд в Москве продлил арест Шурыгиной еще на месяц

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Троицкий суд Москвы на один месяц продлил срок ареста бывшей участнице ток-шоу Диане Шурыгиной (Шляниной) по уголовному делу о распространении порнографических материалов, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Ранее ее перевели в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.

Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 августа 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны, — сказано в сообщении.

Ранее друзья Шурыгиной сообщили, что у нее может начаться наркотическая ломка в следственном изоляторе. Они также отметили, что она часто употребляла синтетические наркотики и аптечные препараты для раскрепощения во время съемок.

До этого сообщалось, что Шурыгину отправили в СИЗО «Печатники» после нарушения условий домашнего ареста. Она теперь работает по хозяйству, моет полы и убирает туалеты. Шурыгина оказалась единственной обвиняемой в камере по делу о съемках и распространении материалов для взрослых.

Общество
Диана Шурыгина
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