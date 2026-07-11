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11 июля 2026 в 15:12

Друзья Шурыгиной рассказали о возможной ломке у блогерши в СИЗО

Mash: блогерша Шурыгина могла столкнуться с наркотической ломкой в СИЗО

Диана Шурыгина Диана Шурыгина Фото: vk.com/Global Look Press
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Telegram-канал Mash передает, что у блогерши Дианы Шурыгиной может начаться наркотическая ломка в следственном изоляторе. По словам ее друзей, она часто употребляла синтетические наркотики и аптечные препараты для раскрепощения во время съемок.

Со слов знакомых, Шурыгина увлекалась мефедроном и другими наркотическими веществами, из-за чего даже проходила лечение в реабилитационном центре. По данным канала, в состоянии наркотического опьянения она вела себя агрессивно — кидалась на людей, била посуду. В материале сказано, что после выхода из клиники блогерша вновь вернулась к употреблению. Ее друзья рассказали, что, помимо порошков, ее замечали под действием ЛСД, закиси азота и сильнодействующих аптечных препаратов для сна.

По данным канала, друзья связывают задержание с возможным давлением на Шурыгину с целью получения показаний на других фигурантов. Сама девушка находится в СИЗО-6 Москвы, она признала вину по делу об изготовлении порнографии и сотрудничает со следствием.

До этого вместе с Шурыгиной по делу о распространении порнографии были задержаны еще два фигуранта. Источник сообщил, что они отправлены под домашний арест.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Общество
СИЗО
Диана Шурыгина
наркотики
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