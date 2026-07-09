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09 июля 2026 в 10:26

Появились кадры с последнего заседания Шурыгиной перед ее отправкой в СИЗО

Фото: max.ru/id7718123097_gos*
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Опубликованы кадры с последнего заседания блогерши Дианы Шурыгиной (Шляниной), после которого ее отправили в СИЗО. Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, девушка нарушила правила нахождения под домашним арестом, после чего ей решили ужесточить меру наказания.

Постановлением Троицкого районного суда Москвы от 8 июля 2026 года удовлетворено ходатайство следствия об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу в отношении Шляниной Дианы Алексеевны, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Шурыгина перед задержанием занималась поиском девушек для работы в порностудиях. По информации канала, 7 мая она прилетела с Бали в Москву, чтобы снимать и продюсировать фильмы для взрослых, а новых участниц привлекала через знакомых.

До этого стало известно, что в Москве за незаконное изготовление порнографических материалов задержали Анастасию Овсянникову, известную как Настя Холод, и ее немецкого продюсера. Уроженка Хабаровска снимала взрослый контент вместе с Шурыгиной.

Общество
Москва
Диана Шурыгина
СИЗО
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