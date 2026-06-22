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22 июня 2026 в 14:04

Снявшуюся с Шурыгиной хабаровскую порноактрису отправили под арест

Снявшуюся с Шурыгиной порномодель Настю Холод отправили под домашний арест

Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина) Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина) Фото: Социальные сети
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В Москве за незаконное изготовление порнографических материалов задержали Анастасию Овсянникову, известную как Настя Холод, и ее немецкого продюсера, сообщил Telegram-канала Mash. Уроженка Хабаровска снимала взрослый контент вместе с скандально известной блогершей Дианой Шурыгиной (Шляниной).

Овсянникову отправили под домашний арест. С этой мерой пресечения фигурантка дела категорически не согласна и подала апелляционную жалобу. Вместе с порномоделью под арест попал и ее менеджер и продюсер — 30-летний гражданин Германии Людвиг Кричкер.

Канал сообщает, что Кричкер не только продюсировал фильмы для взрослых, он также помогал российским релокантам оформлять ВНЖ и ПМЖ в европейских странах. Помимо продюсирования и миграционных услуг, Кричкер также пробовал себя в жанре стендап-комедии. На своих выступлениях он неоднократно специфически шутил о том, что является фашистом и нацистом.

Ранее находящейся под домашним арестом Диане Шурыгиной запретили пользоваться интернетом, а также совершать телефонные звонки и отправлять сообщения. Такие ограничения установлены решением суда в рамках меры пресечения.

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