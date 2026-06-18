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18 июня 2026 в 07:52

Диане Шурыгиной запретили интернет

ТАСС: Шурыгиной запретили звонки и сообщения во время домашнего ареста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Находящейся под домашним арестом блогеру Диане Шурыгиной (Шляниной) запретили пользоваться интернетом, а также совершать телефонные звонки и отправлять сообщения, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Такие ограничения установлены решением суда в рамках меры пресечения.

При этом предусмотрено одно исключение. Ей разрешено использовать телефон только для вызова экстренных служб в случае необходимости. Как уточняется, блогеру также нельзя общаться с другими фигурантами дела и с посторонними лицами. Исключение сделано для адвоката и близких родственников.

Ранее стало известно, что уголовное дело о распространении порнографии против Дианы Шурыгиной возбудили из-за публикации интимных фото и видео в Telegram-канале. По словам источника, она была администратором этого канала.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Шурыгина собиралась скрыться от уголовного преследования в Индонезии, но ее задержали за несколько дней до отъезда. По данным канала, последний раз она возвращалась из-за рубежа в начале этого года и с тех пор жила в комплексе «Пресня Сити» в Москве.

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Диана Шурыгина
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