Диане Шурыгиной запретили интернет

Находящейся под домашним арестом блогеру Диане Шурыгиной (Шляниной) запретили пользоваться интернетом, а также совершать телефонные звонки и отправлять сообщения, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Такие ограничения установлены решением суда в рамках меры пресечения.

При этом предусмотрено одно исключение. Ей разрешено использовать телефон только для вызова экстренных служб в случае необходимости. Как уточняется, блогеру также нельзя общаться с другими фигурантами дела и с посторонними лицами. Исключение сделано для адвоката и близких родственников.

Ранее стало известно, что уголовное дело о распространении порнографии против Дианы Шурыгиной возбудили из-за публикации интимных фото и видео в Telegram-канале. По словам источника, она была администратором этого канала.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Шурыгина собиралась скрыться от уголовного преследования в Индонезии, но ее задержали за несколько дней до отъезда. По данным канала, последний раз она возвращалась из-за рубежа в начале этого года и с тех пор жила в комплексе «Пресня Сити» в Москве.