Стало известно, почему против Шурыгиной возбудили дело о порнографии Дело против Шурыгиной заведено из-за фото и видео в ее Telegram-канале

Уголовное дело о распространении порнографии против блогерши Дианы Шурыгиной (Шляниной) возбудили из-за публикации интимных фото и видео в Telegram-канале, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, она была администратором этого канала.

Уголовное дело было возбуждено после публикации фотографий и видео интимного характера в Telegram-канале, администратором которой является Шурыгина, — отметил собеседник агентства.

Имя Шурыгиной стало широко известно в 2017 году после ее участия в программе «Пусть говорят», где она заявила об изнасиловании. Позже она вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина, но брак распался в 2019 году.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Шурыгина собиралась скрыться от уголовного преследования в Индонезии, но ее задержали за несколько дней до отъезда. По данным канала, последний раз она возвращалась из-за рубежа в начале этого года и с тех пор жила в комплексе «Пресня Сити» в Москве.

До этого Шурыгину поместили под домашний арест до 19 июля. Мера пресечения была избрана после того, как 11 июня в ее квартире в столице прошли обыски, в ходе которых сотрудники изъяли всю видеоаппаратуру, которая могла использоваться для съемок контента.