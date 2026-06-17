Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 10:46

Стало известно, почему против Шурыгиной возбудили дело о порнографии

Дело против Шурыгиной заведено из-за фото и видео в ее Telegram-канале

Диана Шурыгина Диана Шурыгина Фото: vk.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Уголовное дело о распространении порнографии против блогерши Дианы Шурыгиной (Шляниной) возбудили из-за публикации интимных фото и видео в Telegram-канале, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, она была администратором этого канала.

Уголовное дело было возбуждено после публикации фотографий и видео интимного характера в Telegram-канале, администратором которой является Шурыгина, — отметил собеседник агентства.

Имя Шурыгиной стало широко известно в 2017 году после ее участия в программе «Пусть говорят», где она заявила об изнасиловании. Позже она вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина, но брак распался в 2019 году.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Шурыгина собиралась скрыться от уголовного преследования в Индонезии, но ее задержали за несколько дней до отъезда. По данным канала, последний раз она возвращалась из-за рубежа в начале этого года и с тех пор жила в комплексе «Пресня Сити» в Москве.

До этого Шурыгину поместили под домашний арест до 19 июля. Мера пресечения была избрана после того, как 11 июня в ее квартире в столице прошли обыски, в ходе которых сотрудники изъяли всю видеоаппаратуру, которая могла использоваться для съемок контента.

Шоу-бизнес
блогеры
Диана Шурыгина
уголовные дела
порнография
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьер азиатской страны обсудит с Путиным увеличение поставок нефти
Адвокат ответил, что грозит Лерчек после повторной проверки ее здоровья
Магнитные бури сегодня, 17 июня: что завтра, головные боли, нервозность
В правительстве России раскрыли планы развития арктического региона
В ОП призвали дать многодетным ипотеку под 0%
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 июня: где сбои в России
Почему не работает Telegram сегодня, 17 июня: замедление, заблокируют ли
Таиланд готов увеличить туристический поток из России
В ОП России дали советы, как правильно организовать клумбу во дворе дома
Политолог ответил, что необходимо для завершения украинского конфликта
Цифровой контроль за строительным мусором упростят в Москве
Российскому бизнесу предложили «ворота» в самом сердце Юго-Восточной Азии
ПВО отразила атаку дрона, летевшего на Москву
Возлюбленного Лерчек проверят из-за тренировок блогерши
Врачи Рошаля два часа собирали ногу подростку после страшного падения
Военэксперт ответил, почему Запад вспомнил о дальнобойном оружии для ВСУ
Россияне ощутили на себе переизбыток яиц
Стало известно, где и когда похоронят звезду «Кухни» и «Интернов» Плетневу
Россия передала Белоруссии новые разведывательные дроны
Тру кабачок и пеку лепешки в духовке: вкусные, нежные и под любую начинку
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.