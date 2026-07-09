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09 июля 2026 в 02:00

Кража Telegram-каналов, личная жизнь, покушение: где сейчас Собчак

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Телеведущая и блогер Ксения Собчак сообщила, что злоумышленники украли доступ к двум ее популярным Telegram-каналам. Что об этом известно, как сейчас живет журналистка?

Что известно о краже каналов Собчак

Журналистка Ксения Собчак лишилась доступа к своим популярным Telegram-каналам «Кровавая барыня» и «Собчак». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По предварительной информации, каналы могли быть взломаны с помощью фишинговой атаки.

«Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга — каналы „Кровавая барыня“ и „Собчак“. <...> Мы работаем над восстановлением доступа», — говорится в сообщении.

Аудитория каналов составляет около 1,1 млн и 372 тыс. подписчиков соответственно. В публикации также отмечается, что сообщения, которые публикуются в каналах с 14:00 8 июля, не имеют никакого отношения к ресурсам Ostorozhno Media. Подписчиков предупредили не переходить по ссылкам, которые могут там появиться.

Позднее Собчак сообщила, что вернула контроль над своими Telegram-каналами. В видеообращении она назвала опубликованные скрины переписок подделкой.

«Ну что, друзья, я восстановила доступ к Telegram-каналам. Опыт, если честно, так себе. Кажется, пора ехать подкрашивать появившуюся только что седину», — поделилась журналистка.

Она заявила, что не имеет отношения к скринам, которые появились в ее каналах, и назвала их фейками. По словам Собчак, доступ был потерян из-за взлома почты: сначала мошенники получили доступ к e-mail, а затем — к Telegram. Она пообещала позже подробно рассказать о произошедшем, чтобы предупредить других.

Кто готовил покушение на Собчак

В 2023 году Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении планировавшегося покушения на главреда RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. В Москве и на территории Рязанской области были задержаны участники неонацистской группировки, которые проводили разведку мест работы и проживания журналисток. У подозреваемых изъяли автомат Калашникова и 90 патронов к нему.

В конце 2025 года стало известно, что обвиняемые в подготовке покушений не признали свою вину. По словам источника, следственные действия уже завершены, сейчас обвиняемые изучают материалы. После этого дело будет направлено в прокуратуру.

«В том, в чем их обвиняют, то есть в подготовке покушения на Симоньян и Собчак, они вину не признают. Некоторые считают себя виновными в хулиганстве», — сказал источник.

Среди подозреваемых — трое подростков. Один из них восьмиклассник. Им инкриминируется подготовка покушения по заданию Службы безопасности Украины. Сейчас суд запретил им определенные действия.

Как сложилась личная жизнь Собчак

В феврале 2013 года Ксения Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана.

В ноябре 2016 года у пары родился сын Платон. В марте 2019 года супруги официально заявили о разводе. При этом они сохранили хорошие отношения и вместе продолжают воспитывать сына.

Вскоре после развода Ксения начала встречаться с режиссером Константином Богомоловым. Их роман активно обсуждался в СМИ. В сентябре 2019 года пара оформила отношения. Свадьба получилась эпатажной: молодожены приехали в загс на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», а после регистрации обвенчались — при том, что ранее Собчак называла себя атеисткой.

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