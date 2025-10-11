Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 11:54

Подростки не признали подготовку плана нападения на Собчак и Симоньян

Обвиняемые в подготовке покушений на Собчак и Симоньян решили не признавать вину

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обвиняемые в подготовке покушений на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак не признали свою вину, пишет ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, следственные действия уже завершены, сейчас обвиняемые изучают материалы. После этого дело будет направлено в прокуратуру.

В том, в чем их обвиняют, то есть в подготовке покушения на Симоньян и Собчак, они вину не признают. Некоторые считают себя виновными в хулиганстве, — сказал источник.

В числе фигурантов — трое несовершеннолетних. Один из них во время задержания являлся учеником восьмого класса. Им предъявлено обвинение в подготовке покушения на Симоньян и Собчак по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Сейчас подросткам по решению суда избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В 2023 году Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении планировавшегося покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. В Москве и на территории Рязанской области были задержаны участники неонацистской группировки, которые проводили разведку мест работы и проживания журналисток. У подозреваемых изъяли автомат Калашникова и 90 патронов к нему.

