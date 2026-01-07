Мощный снегопад парализовал Европу

Сильные снегопады вызвали серьезные перебои в транспортной системе Европы, передает Daily Mail. В ряде стран были закрыты важнейшие автомагистрали и отменены сотни авиарейсов.

Более тысячи пассажиров провели ночь в амстердамском аэропорту Схипхол, главном международном аэропорту Нидерландов. Это уже шестой день подряд, когда работа одного из самых загруженных аэропортов Европы нарушена, — сказано в публикации.

Пострадали также и автомобильные дороги во Франции, где перекрыли скоростную трассу A8. Отмечается, что неблагоприятные погодные условия уже стали причиной гибели нескольких человек.

Ранее движение поездов на западе Нидерландов было практически целиком парализовано в связи с неблагоприятными погодными условиями. Проблемы с железнодорожным движением также наблюдались на востоке Нидерландов.

До этого саратовские спасатели вызволили из застрявших в снегу машин семь человек, включая троих несовершеннолетних. Из-за нулевой видимости и снежных заносов к утру 4 января власти ввели временный запрет на движение автобусов и грузового транспорта на восьми участках федеральных трасс.