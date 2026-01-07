Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 23:25

Мощный снегопад парализовал Европу

Daily Mail: из-за снегопада в Европе закрыли автомагистрали и отменили авиарейсы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сильные снегопады вызвали серьезные перебои в транспортной системе Европы, передает Daily Mail. В ряде стран были закрыты важнейшие автомагистрали и отменены сотни авиарейсов.

Более тысячи пассажиров провели ночь в амстердамском аэропорту Схипхол, главном международном аэропорту Нидерландов. Это уже шестой день подряд, когда работа одного из самых загруженных аэропортов Европы нарушена, — сказано в публикации.

Пострадали также и автомобильные дороги во Франции, где перекрыли скоростную трассу A8. Отмечается, что неблагоприятные погодные условия уже стали причиной гибели нескольких человек.

Ранее движение поездов на западе Нидерландов было практически целиком парализовано в связи с неблагоприятными погодными условиями. Проблемы с железнодорожным движением также наблюдались на востоке Нидерландов.

До этого саратовские спасатели вызволили из застрявших в снегу машин семь человек, включая троих несовершеннолетних. Из-за нулевой видимости и снежных заносов к утру 4 января власти ввели временный запрет на движение автобусов и грузового транспорта на восьми участках федеральных трасс.

Европа
снег
авиарейсы
автомагистрали
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ООН призвала избегать эскалации после захвата США танкера «Маринера»
Фаза Луны сегодня, 8 января: общаемся с семьей, кормим котов рыбой
Трамп хочет присоединить к США один остров
Американский сенатор наметил новые цели для США в Латинской Америке
В МИД заявили о россиянах на борту захваченного США нефтяного танкера
Выбираем эллипсоидный тренажер: гид по параметрам
Приметы 8 января — Бабьи каши: день матерей, младенцев и зимнего солнца
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 января 2026 года
Краснодарский аэропорт встал на паузу
Над российскими регионами сбили девять БПЛА
Мощный снегопад парализовал Европу
Под Волгоградом два дома повреждены при атаке БПЛА
Восемь человек попали в больницу после отравления кониной в Подмосковье
«Не унижайся»: Кадыров ответил на угрозы Зеленского его похитить
В МИД Швейцарии высказались о нападении США на Венесуэлу
Российские рыбаки обновили рекорд по вылову минтая
Катание на горке привело к тяжелой травме ребенка в Бурятии
Великобритания отказалась комментировать задержание США российского танкера
«По глупости»: Трамп объяснил, почему не получил Нобелевскую премию
Украинцы на Рождество искали поздравления на русском языке
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.