04 января 2026 в 13:22

Семь человек спасли из снежного плена в Саратовской области

Саратовские спасатели вытащили семь человек из снежных заносов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Саратовские спасатели вызволили из застрявших в снегу машин семь человек, включая троих несовершеннолетних, сообщает РИА Новости. Из-за нулевой видимости и снежных заносов к утру 4 января власти ввели временный запрет на движение автобусов и грузового транспорта на восьми участках федеральных трасс.

Начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин отметил, что спасательные службы работают в усиленном режиме для оперативной помощи застрявшим автомобилистам. Наиболее сложная ситуация сложилась в Ртищевском районе, где пришлось эвакуировать из застрявшей машины семью с тремя детьми 2010, 2014 и 2016 годов рождения.

Еще один мужчина был спасен в Гагаринском районе вблизи села Клещевка, а другого пострадавшего вызволили в Аткарском районе. Всего из снежного плена за сутки удалось достать семь человек, пострадавших среди них нет. Несмотря на активную работу снегоуборочной техники, погодные условия остаются экстремальными.

Ранее стало известно, что в Татарстане введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на двух федеральных трассах из-за сложных погодных условий. Накануне в регионе начались снежная метель и сильный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду.

