Перечислены страны, призывавшие Иран к прекращению огня МИД Ирана: Россия, Китай и Франция просили о прекращении огня

В последние дни сразу несколько государств, включая Российскую Федерацию, активизировали дипломатические усилия для урегулирования текущего конфликта на Ближнем Востоке, заявил в эфире государственного телевидения Ирана заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гариб Абади. По его словам, Тегеран готов рассмотреть предложения о прекращении огня. Однако республика выдвигает первое предварительное условие: нужны гарантии, что агрессия не повторится.

Некоторые страны, включая Россию, Китай и Францию, обратились к нам по поводу прекращения огня, — указал Абади.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование в связи с приходом к руководству страной Моджтабы Хаменеи. Новый аятолла не приведет к позитивным изменениям в стране, и политика Тегерана в ближайшее время останется прежней, несмотря на гибель предыдущего руководителя.

Позже Трамп заявил, что не предполагал такой высокой интенсивности использования американских вооруженных сил во время своего второго президентского срока. При этом он назвал недавние операции, включая действия против Ирана, лишь краткосрочной «экскурсией».