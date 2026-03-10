Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 03:23

Перечислены страны, призывавшие Иран к прекращению огня

МИД Ирана: Россия, Китай и Франция просили о прекращении огня

Флаг Ирана Флаг Ирана Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В последние дни сразу несколько государств, включая Российскую Федерацию, активизировали дипломатические усилия для урегулирования текущего конфликта на Ближнем Востоке, заявил в эфире государственного телевидения Ирана заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гариб Абади. По его словам, Тегеран готов рассмотреть предложения о прекращении огня. Однако республика выдвигает первое предварительное условие: нужны гарантии, что агрессия не повторится.

Некоторые страны, включая Россию, Китай и Францию, обратились к нам по поводу прекращения огня, — указал Абади.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование в связи с приходом к руководству страной Моджтабы Хаменеи. Новый аятолла не приведет к позитивным изменениям в стране, и политика Тегерана в ближайшее время останется прежней, несмотря на гибель предыдущего руководителя.

Позже Трамп заявил, что не предполагал такой высокой интенсивности использования американских вооруженных сил во время своего второго президентского срока. При этом он назвал недавние операции, включая действия против Ирана, лишь краткосрочной «экскурсией».

Иран
Россия
Китай
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп надеется, что ему удалось впечатлить Путина
Трамп в ресторане едва отбился от гиперактивного посетителя
Умер раскрывший Уотергейтский скандал американский политик
Восемь человек пострадали в массовом ДТП в Приамурье
Роман с коллегой, похудение, долги: куда пропала Елена Воробей
ВСУ уличили в создании «иллюзии прорыва» ради денег инвесторов
«По-дружески»: Трамп нацелился на еще одну страну
Перечислены страны, призывавшие Иран к прекращению огня
Трамп не ожидал, что будет так часто «гонять» военных США
Мирра Андреева не вышла в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Названы даты следующих длинных выходных после 8 Марта
Стало известно, может ли Британия конфисковать средства от продажи «Челси»
Удар Ирана по столице Бахрейна привел к жертвам
100-летие, смерть двух жен, ссора с Пугачевой: как живет композитор Зацепин
Трамп критично высказался о новом лидере Ирана
Подростки пострадали в массовой драке в ярославском ТЦ
В кармане погибшего бойца ВСУ нашли тетрадь с личным бюджетом
В двух отраслях зафиксировали среднюю зарплату выше 500 тыс. рублей
КСИР поставил условия для прохода через Ормузский пролив
«Военных не было»: туристы рассказали об обстановке в аэропорту Дубая
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.