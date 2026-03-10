Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 09:01

«Лишь бы вылететь»: застрявшие в Дубае туристы стоят за билетами даже ночью

В Дубае российские туристы стоят в очереди за билетами, чтобы улететь домой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Туристка из Санкт-Петербурга по имени Ксения в беседе с РИА Новости заявила о том, что ей пришлось в экстренном порядке покидать Объединенные Арабские Эмираты. По словам девушки, возможность приобрести авиабилет для возвращения на родину представилась ей только глубокой ночью.

Брали билет до Москвы, но готовы уже были взять в любой город — Казань, Новосибирск, лишь бы вылететь из Дубая в Россию, — отметила путешественница.

Ксения также рассказала, что их предыдущий рейс в Россию был отменен еще 3 марта. После этого авиакомпания разместила всех пассажиров в гостинице, резюмировала петербурженка.

Ранее сообщалось, что вечером 7 марта в Дубае прогремел мощный взрыв. Очевидцы уточнили, что громкий звук был слышен в разных частях города, включая район Дубай-Марина, который пользуется большой популярностью у российских туристов.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что россиянам, которые выбирали Ближний Восток для инвестиций, жизни или отдыха, следовало лучше понимать сложные отношения арабских стран с соседями. По его словам, удар Ирана по ОАЭ стоило предугадать.

Дубай
ОАЭ
туристы
россияне
авиарейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин анонсировал выделение Белгороду полумиллиарда рублей
Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем могут появиться в межсезонье
Названа ловушка, в которую можно попасть при инвестировании
Известный азиатский курорт намерен привлечь больше российских туристов
«Вековой юбилей»: Лукашенко поздравил российского композитора со столетием
В Москве заблокировали десятки сайтов об электроудочках
Водитель похитил почти 10 тыс. литров солярки и попал под статью
Спасатели приняли новые меры для поисков пропавших в Звенигороде детей
Бортников подсчитал террористов, уничтоженных на Северном Кавказе
Русификацию вывесок в России назвали ударом по артистам
Депутат объяснил, как инвестиции могут повлиять на доходы пенсионных фондов
Путин поздравил автора мелодии песни «Есть только миг» с юбилеем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 марта: где сбои в России
Психотерапевт рассказала о правилах общения в переписке
Юрист раскрыл, в каких случаях можно оспорить штраф с дорожной камеры
В Европе пришли в ярость из-за бездействия ЕС в отношении Зеленского
«Mercedes ‎Киркорова» за 1 млрд рублей привлек внимание приставов
Популярный чат-бот дал сбой в России
Россиянам рассказали, о чем молятся святителю Тарасию 10 марта
Бывший замминистра обороны РФ не попадет в СИЗО из-за болезни
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.