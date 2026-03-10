«Лишь бы вылететь»: застрявшие в Дубае туристы стоят за билетами даже ночью

«Лишь бы вылететь»: застрявшие в Дубае туристы стоят за билетами даже ночью В Дубае российские туристы стоят в очереди за билетами, чтобы улететь домой

Туристка из Санкт-Петербурга по имени Ксения в беседе с РИА Новости заявила о том, что ей пришлось в экстренном порядке покидать Объединенные Арабские Эмираты. По словам девушки, возможность приобрести авиабилет для возвращения на родину представилась ей только глубокой ночью.

Брали билет до Москвы, но готовы уже были взять в любой город — Казань, Новосибирск, лишь бы вылететь из Дубая в Россию, — отметила путешественница.

Ксения также рассказала, что их предыдущий рейс в Россию был отменен еще 3 марта. После этого авиакомпания разместила всех пассажиров в гостинице, резюмировала петербурженка.

Ранее сообщалось, что вечером 7 марта в Дубае прогремел мощный взрыв. Очевидцы уточнили, что громкий звук был слышен в разных частях города, включая район Дубай-Марина, который пользуется большой популярностью у российских туристов.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что россиянам, которые выбирали Ближний Восток для инвестиций, жизни или отдыха, следовало лучше понимать сложные отношения арабских стран с соседями. По его словам, удар Ирана по ОАЭ стоило предугадать.