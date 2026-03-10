Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 10:34

Бортников подсчитал число уничтоженных на Северном Кавказе террористов

Александр Бортников Александр Бортников Фото: kremlin.ru
Более 2,5 тыс. хорошо вооруженных террористов были уничтожены на Северном Кавказе с 2006 года, около 5 тыс. их пособников задержали, сообщил директор ФСБ, председатель НАК Александр Бортников в интервью «Российской газете». Глава ведомства отметил, что многие боевики прошли длительную подготовку в зарубежных лагерях.

За период с 2006 года в регионе уничтожено свыше 2,5 тыс. хорошо вооруженных боевиков, многие из которых прошли длительную подготовку в зарубежных лагерях под руководством опытных инструкторов. Около 5 тыс. их подельников удалось задержать, — сказал он.

Ранее Бортников заявил, что Россия столкнулась с диверсионно-террористической войной, которую ведут украинские спецслужбы при поддержке западных стран. По словам главы ведомства, уровень террористических угроз и сложность операций против РФ в последние годы значительно выросли. В диверсионно-разведывательные группы, забрасываемые на российскую территорию, входят подготовленные военнослужащие украинских специальных служб и сил спецопераций, прошедшие обучение для действий за линией фронта, добавил он.

Кроме того, председатель НАК отметил, что представители Украины активизировали вербовку российских граждан. По словам директора ФСБ, россиян привлекают к совершению диверсий и терактов.

Александр Бортников
ФСБ
террористы
Северный Кавказ
