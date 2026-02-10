Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 12:06

Глава ФСБ обвинил Киев в активизации вербовки россиян

Бортников: Киев стал активнее вербовать россиян для терактов и диверсий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Представители Украины активизировали вербовку российских граждан, заявил директор ФСБ Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета. По его словам, которые передает ТАСС, россиян привлекают к совершению диверсий и терактов.

Возросла активность украинских неонацистов по вербовке и вовлечению российских граждан, в первую очередь молодежи, в совершение диверсионно-террористических актов, — сказал Бортников.

По его словам, исполнителей украинцы ищут в мессенджерах и группах с антироссийской повесткой. Вербовщики активно используют шантаж и мошенничество.

Ранее в Москве 57-летнего мужчину приговорили к 18 годам колонии за подготовку теракта. Суд установил, что мужчина готовил взрыв на железнодорожных путях в Подмосковье по заданию украинских спецслужб. Преступление было запланировано на станции в Домодедово.

До этого Верховный суд России подтвердил приговор жителю Новосибирска, который получил 13 лет колонии строгого режима за попытку взрыва здания военкомата. Самодельное взрывное устройство было обнаружено 5 декабря 2023 года, приговор был вынесен 16 сентября 2024 года.

Россия
ФСБ
Александр Бортников
Украина
