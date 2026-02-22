Глава ФСБ раскрыл подробности дела о покушении на генерала Алексеева Бортников: в покушении на генерала Алексеева обнаружили британский след

В покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева обнаружили британский след, заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». При этом он подчеркнул, что заказчиками убийства однозначно являются украинские спецслужбы.

Одна гражданка успела убежать, скрыться на территории Украины. Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины и за ними стоят третьи страны. <…> Мы видим британский след прежде всего здесь, — рассказал Бортников.

Бортников добавил, что расследование продвинулось далеко: установлен практически полный круг участников и организаторов. Если появится новая информация, ФСБ ее обнародует. Руководитель ведомства также заверил, что преступление не будет забыто, а виновные не получат прощения.

Покушение на генерала Алексеева было совершено 6 февраля. Нападавший поджидал его на лестничной площадке этажом выше. Когда генерал выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе, произвел три выстрела ему в спину. После этого преступник скрылся.

Через несколько дней после покушения стало известно, что Алексеев находится в стабильном состоянии. По словам источника в медицинских кругах, пациент в сознании, разговаривает, ухудшений нет.