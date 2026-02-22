Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 14:07

Глава ФСБ раскрыл подробности дела о покушении на генерала Алексеева

Бортников: в покушении на генерала Алексеева обнаружили британский след

Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Виктор Васин в Замоскворецком суде Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Виктор Васин в Замоскворецком суде Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева обнаружили британский след, заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». При этом он подчеркнул, что заказчиками убийства однозначно являются украинские спецслужбы.

Одна гражданка успела убежать, скрыться на территории Украины. Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины и за ними стоят третьи страны. <…> Мы видим британский след прежде всего здесь, — рассказал Бортников.

Бортников добавил, что расследование продвинулось далеко: установлен практически полный круг участников и организаторов. Если появится новая информация, ФСБ ее обнародует. Руководитель ведомства также заверил, что преступление не будет забыто, а виновные не получат прощения.

Покушение на генерала Алексеева было совершено 6 февраля. Нападавший поджидал его на лестничной площадке этажом выше. Когда генерал выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе, произвел три выстрела ему в спину. После этого преступник скрылся.

Через несколько дней после покушения стало известно, что Алексеев находится в стабильном состоянии. По словам источника в медицинских кругах, пациент в сознании, разговаривает, ухудшений нет.

Россия
ФСБ
Александр Бортников
покушения
генералы
следы
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Проблема номер один»: генерал о нюансе службы иностранных пилотов в ВСУ
23 февраля выходной или нет? Будем ли отдыхать, производственный календарь
Раскрыта новая дата переговоров между Ираном и США
«Чем могут помочь?»: Песков намекнул на никчемность ЕС в переговорах
«Пили кофе»: Лавров раскрыл главное занятие еропейских делегатов в Женеве
Системы ПВО уничтожили 73 украинских беспилотника за шесть часов
«Войска на Украину»: министр обороны Британии обозначил свою позицию
Старшеклассника обвинили в многочисленных преступлениях против детей
Песков назвал важное качество Путина
Раскритиковавший СВО рэпер рискует лишиться латвийского паспорта
Закрытие Олимпиады впервые состоится на арене времен Римской империи
Глава ФСБ раскрыл подробности дела о покушении на генерала Алексеева
Песков двумя словами охарактеризовал переговоры по Украине
Конфискация яхты российского бизнесмена влетела в копеечку Италии: детали
Власти Ирана подсчитали число жертв протестов среди ученых и студентов
Политолог раскрыл, что заставит Зеленского согласиться на мирные условия
«Продвижение есть»: Ми-28НМ выпускает более 100 ракет в день на СВО
Сырский признал превосходство ВВС России за счет бомб и новейших ракет
Во Франции «разнесли» Макрона за его просьбу к Трампу
Гражданство РФ и миллионные заработки: как живет осудивший СВО рэпер Markul
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.