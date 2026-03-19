Стало известно о завершении расследования покушения на Сальдо в 2022 году

Расследование покушения на главу Херсонской области Владимира Сальдо завершается, сообщила ТАСС пресс-служба СК РФ. Там отметили, что по этому делу проходят три человека.

Сальдо был отравлен в 2022 году. Лабораторные исследования выявили в биомедицинских пробах вещество рицин, входящее в Список 1 Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее сообщалось, что российская сторона подняла тему покушения на первого замначальника Главного управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева на переговорах с делегацией Украины. Начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков заявил, что вопрос задавался в жесткой форме.

В феврале Замоскворецкий суд Москвы вынес решение об аресте Виктора Васина, обвиняемого в пособничестве при покушении на Алексеева. Суд удовлетворил прошение следствия, отправив фигуранта в следственный изолятор на два месяца.