19 марта 2026 в 12:04

Что известно о пожарах на двух НПЗ в нефтяных портах Кувейта

Пожары на двух НПЗ в нефтяных портах Кувейта потушены

Фото: Asad/XinHua/Global Look Press
Два пожара, вспыхнувшие в результате атак БПЛА на НПЗ в нефтяных портах Кувейта, потушены, передает агентство KUNA. Речь идет об Эль-Ахмади и Абдалле.

Два пожара, вспыхнувшие в результате атак беспилотников на производственных блоках НПЗ в Эль-Ахмади и Абдалла, потушены. В результате этих атак никто не пострадал, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в кувейтском порту Эль-Ахмади. Уточнялось, что причиной стал удар дрона, в результате происшествия никто не пострадал.

Ракетный удар нанесен по порту Янбу в Саудовской Аравии, который считается единственным пунктом страны для экспорта нефти. Последствия оказались минимальными.

До этого в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе, причиной которого стало падение обломков украинского беспилотника. Информации о пострадавших не поступало. Уточнялось, что на месте работали оперативные и специальные службы.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

