14 апреля 2026 в 22:06

В Дагестане обрушился жилой дом

В дагестанском селе Уркарах часть жилого дома обрушилась из-за оползня

Фото: Стрингер/NEWS.ru
В дагестанском селе Уркарах из-за оползня обрушилась часть жилого дома, передает Telegram-канал SHOT. Здание начало разрушаться после появления серьезной трещины в конструкции. Предварительно, пострадавших нет.

Как пишет канал, очевидцы сначала заметили крупную трещину в двухэтажном доме, после чего услышали скрежет и увидели начало разрушения здания. Строение постепенно начало распадаться по кирпичам.

Ранее стало известно, что в дагестанском селе Кирки один человек числится пропавшим без вести, сообщил глава Кайтагского района Запир Гасанов. По его словам, гражданина не могут найти после оползня, сошедшего из-за обильных дождей.

До этого в Дагестане восстановили подачу электричества в дома 70% пострадавших от подтопления абонентов в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском и Цумадинском районах. Работы осложняют сильный ветер, дождь и снег в горных районах, а также разрушенные мосты и сходы селей.

В Дагестане обрушился жилой дом
