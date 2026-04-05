05 апреля 2026 в 17:53

Житель Дагестана пропал без вести после оползня

В Дагестане человек пропал без вести после оползня в селе Кирки

Фото: МЧС России
В дагестанском селе Кирки один человек числится пропавшим без вести, сообщил глава Кайтагского района Запир Гасанов. По его словам, гражданина не могут найти после оползня, сошедшего из-за обильных дождей.

В селе Кирки из-за обильных дождей произошел оползень. <…> Один человек числится пропавшим без вести, — говорится в публикации.

Гасанов добавил, что в регионе для стабилизации обстановки задействовали всю доступную технику. Расчищаются дороги, ликвидируются последствия подтоплений, делается все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей, отметил он.

До этого в Дагестане восстановили подачу электричества в дома 70% пострадавших от подтопления абонентов в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском и Цумадинском районах. Работы осложняют сильный ветер, дождь и снег в горных районах, а также разрушенные мосты и сходы селей.

Также в Махачкале в результате сильного потопа обрушился жилой дом на Газопроводной улице. Фундамент здания ушел под грунт. Жителей ближайших многоэтажек попросили эвакуироваться. Глава Дагестана Сергей Меликов приехал на место обрушения. Во время инцидента, как уточняется, никто не пострадал.

