Режим ЧС ввели еще в пяти горных районах Дагестана из-за оползней

Поселок Уркарах после оползней в Дагестане Поселок Уркарах после оползней в Дагестане Фото: Омар Шапиев/РИА Новости
Еще в пяти горных районах Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за схода оползней, сообщает Telegram-канала Baza. По информации источника, стихия затронула Лакский, Хунзахский, Тляратинский, Левашинский и Дахадаевский районы.

В Лакском, Хунзахском и Тляратинском районах особый режим действует с 28 и 29 апреля. В Левашинском и Дахадаевском районах тяжелая обстановка сохраняется уже более недели. Сообщается, что в десятках населенных пунктов полностью разрушены или серьезно повреждены жилые дома.

В сообщении говорится, что местные власти организовали эвакуацию населения из наиболее опасных зон. Граждан размещают в пунктах временного размещения. Оползни начались после сильного наводнения, обрушившегося на регион.

В Лондоне мужчина с ножом напал на представителей еврейской общины
Песков рассказал, как Кремль узнал о выходе ОАЭ из ОПЕК+
Составлен список техники, которая будет участвовать в параде 9 мая в Москве
SpaceX прописала в документах хитрый пункт насчет увольнения Илона Маска
Пятиклассник метнул стул в голову сверстника после выстрела из пистолета
Появилась информация об инструкторе ВСУ, убивавшем бойцов на полигоне
Злой отчим: мигрант забил трехлетнюю падчерицу на лестнице в подъезде
Синоптик назвала дату возвращения солнца в Москву
Россиянам рассказали, во что стоит инвестировать в 2026 году
Погибшего из-за атаки дрона работника ЗАЭС проводили в последний путь
Россия применила новую ракету в зоне СВО? Что о ней известно, подробности
Стала известна дата прощания с легендарным кукольником Ляпидевским
«В камеру к бомжам»: Бородин назвал возможность возвращения в РФ Хаматовой
Подозреваемого в расправе над школьницей описали двумя словами
Львова-Белова рассказала ООН, что Украина делает с российскими детьми
Зеленский объявил о новых антироссийских санкциях
В «Северстали» ответили на призыв Матвиенко «вернуться из офшоров»
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

