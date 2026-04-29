Режим ЧС ввели еще в пяти горных районах Дагестана из-за оползней

Еще в пяти горных районах Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за схода оползней, сообщает Telegram-канала Baza. По информации источника, стихия затронула Лакский, Хунзахский, Тляратинский, Левашинский и Дахадаевский районы.

В Лакском, Хунзахском и Тляратинском районах особый режим действует с 28 и 29 апреля. В Левашинском и Дахадаевском районах тяжелая обстановка сохраняется уже более недели. Сообщается, что в десятках населенных пунктов полностью разрушены или серьезно повреждены жилые дома.

В сообщении говорится, что местные власти организовали эвакуацию населения из наиболее опасных зон. Граждан размещают в пунктах временного размещения. Оползни начались после сильного наводнения, обрушившегося на регион.