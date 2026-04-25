Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 18:12

Оползни в Дагестане разрушили три частных дома

Фото: Омар Шапиев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Оползни разрушили три частных дома в высокогорном селе Буцра Хунзахского района Дагестана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Жертв и пострадавших нет.

В селе Буцра из-за активизировавшихся оползневых процессов разрушены три жилых дома. <...> Также под потенциальной угрозой остаются еще два жилых дома, в которых проживают 10 человек, все они эвакуированы, — говорится в сообщении.

Ранее в ГКУ «Дагестанавтодор» сообщили, что после оползня девять сел в Дагестане остались без транспортного сообщения. Специалисты приступят к восстановительным работам в течение дня 25 апреля. Временную схему движения рассчитывают наладить к 18:00 мск того же дня.

Кроме того, пресс-служба МЧС России сообщила, что в Дагестане и Чечне все жилые дома и придомовые территории полностью освободились от воды. По данным ведомства, в республике в 15 пунктах временного размещения продолжают находиться 522 человека, из них 165 детей.

Регионы
Дагестан
оползни
стихийные бедствия
Оползни в Дагестане разрушили три частных дома
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.