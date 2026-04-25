Девять сел в Дагестане оказались изолированы от внешнего мира

Девять сел в Дагестане остались без транспортного сообщения после оползня

Девять сел в Дагестане остались без транспортного сообщения после оползня, сообщил ГКУ «Дагестанавтодор» в своем Telegram-канале. Специалисты начнут восстановительные работы в течение дня 25 апреля. Движение по временной схеме планируют организовать к 18:00 мск того же дня.

Транспортное сообщение с населенными пунктами Нукуш, Кутих, Гилиб, Гоаб, Ритляб, Доронуб, Карануб, Тлярабазутль, Цемер прервано, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин попросил министра юстиции РФ Константина Чуйченко доложить об организации юридической помощи пострадавшим от паводков жителям Дагестана. Глава государства напомнил о ситуации с наводнениями в республике в ходе совещания с членами правительства.

До этого сообщалось, что единственную школу в дагестанском селе Адильотар снесли после масштабного наводнения. Уточняется, что более 350 учеников перевели на дистант. Журналисты отмечают, что от здания остались одни развалины, все завалено остатками стен и балками, почти вся техника уничтожена.