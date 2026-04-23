Единственную школу в дагестанском селе сносят после наводнения

Единственную школу в дагестанском селе Адильотар сносят после масштабного наводнения, передает Telegram-канал SHOT. В материале уточняется, что более 350 учеников перевели на дистант.

Журналисты отмечают, что от здания остались одни развалины, все завалено остатками стен и балками, почти вся техника уничтожена. В материале сказано, что река Акташ добралась до села 28 марта — за двое суток затопила более 460 домов. При этом оказался полностью разрушен большой корпус со спортзалом, библиотекой, столовой и мастерскими.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества поручил как можно быстрее обследовать в Дагестане территории, пострадавшие от паводков, чтобы принять решения о восстановлении. Он добавил, что «время летит быстро», и если затянуть, то все работы перейдут на зиму.

Перед этим глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что для жителей поселка Мамедкала в Дербентском районе Дагестана, которые лишились жилья из-за паводка, построят новые дома. В населенном пункте уже начался подбор земельных участков под застройку.