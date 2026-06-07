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07 июня 2026 в 15:52

Разрыв с СНГ обернулся двойным ударом по кошелькам жителей Молдавии

Глава Premier Energy Паскуаль заявил о росте цен на свет в Молдавии в два раза

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Молдавии счета за электричество выросли вдвое, а доходы населения не увеличились, заявил гендиректор крупнейшего в стране энергопоставщика Premier Energy Хосе Луис Гомес Паскуаль. По его словам, которые приводит РИА Новости, это сильно давит на бюджеты семей.

Молдавия и ее граждане перешли от очень низких цен, около €60 за мегаватт-час, к €121–127. Это очень большой скачок, а располагаемый доход семей не вырос в той же мере, — цитируют Паскуаля.

Глава компании надеется, что рыночные механизмы помогут в будущем снизить расходы людей. При этом местная оппозиция не раз обвиняла власти в том, что те не могут справиться с падением уровня жизни из-за затяжного кризиса в экономике, вызванного разрывом связей с СНГ.

Ранее бывший президент республики Игорь Додон заявил, что Молдавии нужно срочно начать переговоры с Россией о закупке газа. Причиной он назвал энергетический кризис, который усугубляется ситуацией вокруг Ирана. По его словам, цены остаются нестабильными, а конкуренция за ресурсы только растет. Многие страны уже действуют прагматично, думая о своей выгоде, и Молдавии стоит брать с них пример.

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Молдавия
энергетический кризис
СНГ
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