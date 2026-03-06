Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 11:32

Экс-президент Молдавии призвал власти срочно ехать за газом в Россию

Додон призвал Кишинев начать переговоры с РФ по газу на фоне ситуации в Иране

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Молдавии нужно срочно начать переговоры с Россией о закупке газа, заявил бывший президент республики Игорь Додон в своем Telegram-канале. Причиной он назвал энергетический кризис, который усугубляется ситуацией вокруг Ирана.

В условиях углубления энергетического кризиса становится все более очевидным, что Республике Молдова необходимо срочно начать переговоры с Россией о закупке природного газа. Ситуация на европейском энергетическом рынке будет продолжать ухудшаться, — написал Додон.

По его словам, цены остаются нестабильными, а конкуренция за ресурсы только растет. Многие страны уже действуют прагматично, думая о своей выгоде, и Молдавии стоит брать с них пример.

Додон раскритиковал власти за то, что они обсуждают вступление в НАТО и объединение с Румынией, вместо того чтобы решать проблемы с газом. Он подчеркнул, что людям нужны не политические лозунги, а тепло в домах и понятные тарифы. По мнению политика, мир скоро поделится на страны, у которых есть доступ к ресурсам, и на тех, у кого его нет. От нынешних властей зависит, в какой группе окажется Молдавия, подытожил он.

Отмечается, что в Молдавии уже ввели режим тревоги в энергетике на 60 дней из-за ближневосточного кризиса. Президент Майя Санду предупредила людей, что цены на товары и энергию из-за этого вырастут.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что на Европу надвигается «цунами энергетического шока», связанное с отказом от использования российского газа. По его словам, европейские лидеры не знают, что делать, в то время как их экономика находится в состоянии застоя.

Молдавия
Россия
газ
Игорь Додон
