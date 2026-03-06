Генетик рассказал о причинах варикозной болезни

Генетика и частые перелеты влияют на развитие варикозной болезни, рассказал LIFE.ru медицинский директор компании по изучению генетики Федор Киреев. Он отметил, что тромбоз — состояние, отличающееся от варикоза.
Наследственность может играть роль в обоих случаях, но механизмы разные: при варикозе чаще наследуются особенности строения сосудистой стенки, а при тромбозах — изменения в системе свертывания крови, так называемые тромбофилии, — рассказал Киреев.
Генетик подчеркнул, что наследственность — просто фактор, который необходимо учитывать и принять меры профилактики. Он отметил, что генетическое исследование в таких случаях проводится только по показаниям.
Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что генетические тесты могут показать склонность к тем или иным заболеваниям. Несмотря на это, он призвал осторожно относиться к результатам таких исследований.