06 марта 2026 в 15:38

Генетик рассказал о причинах варикозной болезни

Генетик Киреев: генетика и перелеты влияют на развитие варикозной болезни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Генетика и частые перелеты влияют на развитие варикозной болезни, рассказал LIFE.ru медицинский директор компании по изучению генетики Федор Киреев. Он отметил, что тромбоз — состояние, отличающееся от варикоза.

Наследственность может играть роль в обоих случаях, но механизмы разные: при варикозе чаще наследуются особенности строения сосудистой стенки, а при тромбозах — изменения в системе свертывания крови, так называемые тромбофилии, — рассказал Киреев.

Генетик подчеркнул, что наследственность — просто фактор, который необходимо учитывать и принять меры профилактики. Он отметил, что генетическое исследование в таких случаях проводится только по показаниям.

Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что генетические тесты могут показать склонность к тем или иным заболеваниям. Несмотря на это, он призвал осторожно относиться к результатам таких исследований.

