Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 14:30

Глава РАН оценил пользу генетических тестов

Глава РАН Красников: гентесты могут показать склонность к заболеваниям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Генетические тесты могут показать склонность к тем или иным заболеваниям, рассказал РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. Несмотря на это, он призвал осторожно относиться к результатам таких тестов.

К этому надо относиться внимательно и сдержанно. Но, конечно, есть болезни, предрасположенность к которым заложена на генетическом уровне, и это надо исследовать, чтобы человек понимал возможный риск заболеть и как его уменьшить, — рассказал Красников.

Глава РАН отметил, что сейчас генетические исследования быстро развиваются. По его словам, подобные механизмы используются при археологических исследованиях.

Ранее врач Александр Карасев рассказал, что тесты ДНК на происхождение не всегда демонстрируют высокую точность, так как в генетике не существует строгого понятия этнической принадлежности. По его словам, компании, предлагающие подобные анализы, часто вынуждены делать условные допущения.

тесты
генетика
РАН
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина поплатился за нападение с палкой на полицейского
Сын Жильцовой раскрыл детали похорон телеведущей
Племянник Каддафи опубликовал его последнее аудиосообщение
Бывший администратор базы в Иркутске получил срок из-за смерти мужчины
Голос Симоньян начал объявлять станции для пассажиров «Поезда пропаганды»
Концерт под обстрелом, проблемы с голосом, санкции: как живет Кипелов
Ушел из жизни заслуженный тренер России по теннису
«Даже Шарикову не снилось»: Захарова оценила антироссийские акции Киева
«Доходит до ксенофобии»: Захарова о политике Запада в отношении студентов
Бабушка убитого 9-летнего мальчика рассказала о его последнем дне
Полуголый россиянин устроил дебош у детского сада
«Вернется в Москву на коне»: с Лазаревой снимут все обвинения? Что известно
Легендарный актер и фронтовик будет праздновать 100-летний юбилей
«Лайфхак туристам»: глава АТОР назвала лучшее время для бронирования отдыха
Председатель ЗакСо Бабушкина провела форум свердловского женского актива
ДТП с участием малолетних детей произошло под Петербургом
На Кубе начали готовиться к войне с США
В файлах Эпштейна нашли косвенное подтверждение замены его тела
Экс-тренер «Зенита» назвал интересным пришедшего в клуб скандального игрока
В АТОР назвали одного из лидеров раннего бронирования среди регионов России
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.