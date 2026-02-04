Глава РАН оценил пользу генетических тестов

Генетические тесты могут показать склонность к тем или иным заболеваниям, рассказал РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. Несмотря на это, он призвал осторожно относиться к результатам таких тестов.

К этому надо относиться внимательно и сдержанно. Но, конечно, есть болезни, предрасположенность к которым заложена на генетическом уровне, и это надо исследовать, чтобы человек понимал возможный риск заболеть и как его уменьшить, — рассказал Красников.

Глава РАН отметил, что сейчас генетические исследования быстро развиваются. По его словам, подобные механизмы используются при археологических исследованиях.

Ранее врач Александр Карасев рассказал, что тесты ДНК на происхождение не всегда демонстрируют высокую точность, так как в генетике не существует строгого понятия этнической принадлежности. По его словам, компании, предлагающие подобные анализы, часто вынуждены делать условные допущения.