Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 16:55

Генпрокурор России указал на рост числа подростков, вовлеченных в терроризм

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Число вовлеченных в терроризм подростков кратно выросло в 2025 году, заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан. Среди совершенных ими преступлений он назвал нападения на школы, поджоги, порчу военного имущества, передает пресс-служба Кремля.

Ранее в СК России сообщили, что уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено в отношении жителя Пензы, который поджег три станции радиосвязи ради получения быстрой прибыли. Следствие установило, что в начале марта текущего года молодой человек начал общаться в мессенджере с анонимным заказчиком. Неизвестный куратор предложил юноше заработать деньги, выведя из строя системы связи в населенном пункте. Несовершеннолетний согласился на это предложение.

До этого в Оренбурге 20-летний студент из Воронежа облил бензином и поджег припаркованную служебную машину полиции. Молодой человек следовал указаниям телефонных мошенников. Как объяснил сам студент, все началось с сообщения о взломе его аккаунта на «Госуслугах». Злоумышленники представились полицейскими и убедили парня начать выполнять «задания».

Россия
Генпрокуратура
Александр Гуцан
подростки
террористы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.