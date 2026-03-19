Генпрокурор России указал на рост числа подростков, вовлеченных в терроризм

Число вовлеченных в терроризм подростков кратно выросло в 2025 году, заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан. Среди совершенных ими преступлений он назвал нападения на школы, поджоги, порчу военного имущества, передает пресс-служба Кремля.

Кратно возросло число подростков, вовлеченных в преступления террористической направленности, — сказал Гуцан.

Ранее в СК России сообщили, что уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено в отношении жителя Пензы, который поджег три станции радиосвязи ради получения быстрой прибыли. Следствие установило, что в начале марта текущего года молодой человек начал общаться в мессенджере с анонимным заказчиком. Неизвестный куратор предложил юноше заработать деньги, выведя из строя системы связи в населенном пункте. Несовершеннолетний согласился на это предложение.

До этого в Оренбурге 20-летний студент из Воронежа облил бензином и поджег припаркованную служебную машину полиции. Молодой человек следовал указаниям телефонных мошенников. Как объяснил сам студент, все началось с сообщения о взломе его аккаунта на «Госуслугах». Злоумышленники представились полицейскими и убедили парня начать выполнять «задания».