Российский подросток ради легких денег стал террористом На подростка из Перми завели дело после вывода из строя станций радиосвязи

Уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено в отношении жителя Пензы, который поджег три станции радиосвязи ради получения быстрой прибыли, сообщили в СК России. Следствие установило, что в начале марта текущего года молодой человек начал общаться в мессенджере с анонимным заказчиком. Неизвестный куратор предложил юноше заработать деньги, выведя из строя системы связи в населенном пункте. Несовершеннолетний согласился на это предложение.

Следственными органами СК России по Пензенской области 17-летнему жителю региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), — заявили в СК.

Сотрудники ведомства уточнили, что в период с 7 по 9 марта подозреваемый нашел координаты базовых станций и поджег их. За выполнение этого задания он получил обещанное финансовое поощрение. Свои противоправные действия подросток записывал на видеокамеру смартфона для отчета.

Ранее жителя Амурской области, работающего помощником машиниста, взяли под стражу по обвинению в совершении диверсии. Мужчина пытался поджечь локомотив, выполняя требования мошенников.

До этого в Оренбурге 20-летний студент из Воронежа облил бензином и поджег припаркованную служебную машину полиции. Молодой человек следовал указаниям телефонных мошенников.