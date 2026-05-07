День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 13:49

Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям

В Подмосковье задержали мужчину, который показывал гениталии на детской площадке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В селе Семеновском на улице Школьной рядом с детской площадкой неизвестный мужчина следовал за девочками и совершал непристойные действия, демонстрируя половые органы, сообщили сотрудники дежурной части Ступинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 36-летнего уроженца Центральной Азии.

Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Позже в соцсетях родители пострадавших поблагодарили сотрудников за оперативность и профессиональные действия.

Ранее стало известно, что в Москве мужчина тайно снимал на скрытую камеру женщин и несовершеннолетних девочек в раздевалке аквапарка «Ривьера». По известным данным, москвич маскировал камеры черной изолентой. Находясь в соседней кабинке, он незаметно подкладывал устройство под ноги посетительницам. Схема раскрылась, когда одна из девушек, переодевавшаяся с младшей сестрой, заметила камеру, выбросила ее и обратилась к администратору.

Россия
Росгвардия
дети
уголовное дело
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.