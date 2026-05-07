Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям В Подмосковье задержали мужчину, который показывал гениталии на детской площадке

В селе Семеновском на улице Школьной рядом с детской площадкой неизвестный мужчина следовал за девочками и совершал непристойные действия, демонстрируя половые органы, сообщили сотрудники дежурной части Ступинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 36-летнего уроженца Центральной Азии.

Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Позже в соцсетях родители пострадавших поблагодарили сотрудников за оперативность и профессиональные действия.

Ранее стало известно, что в Москве мужчина тайно снимал на скрытую камеру женщин и несовершеннолетних девочек в раздевалке аквапарка «Ривьера». По известным данным, москвич маскировал камеры черной изолентой. Находясь в соседней кабинке, он незаметно подкладывал устройство под ноги посетительницам. Схема раскрылась, когда одна из девушек, переодевавшаяся с младшей сестрой, заметила камеру, выбросила ее и обратилась к администратору.