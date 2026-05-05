Извращенец отделался штрафом за тайную съемку девочек и женщин в аквапарке Мужчину оштрафовали на 10 тыс. рублей за тайную съемку в московском аквапарке

В Москве мужчина тайно снимал на скрытую камеру женщин и несовершеннолетних девочек в раздевалке аквапарка «Ривьера», сообщил Telegram-канал Mash Iptash. В суде мужчина признал вину, ему назначили штраф в размере 10 тыс. рублей.

По данным канала, москвич маскировал камеры черной изолентой. Находясь в соседней кабинке, он незаметно подкладывал устройство под ноги посетительницам.

Схема раскрылась, когда одна из девушек, переодевавшаяся с младшей сестрой, заметила камеру, выбросила ее и обратилась к администратору. В этот момент в раздевалку зашла другая женщина, и камера вернулась на место.

Прибывшая охрана вынудила мужчину выйти из кабинки. К тому моменту он успел отснять 25 видео. Суд признал его виновным во вмешательстве в частную жизнь.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 67-летний пенсионер Энтони Уикхэм прикрепил телефон к обуви и стал заглядывать к женщинам под юбки с помощью камеры. Свои действия мужчина объяснил сексуальной неудовлетворенностью. При обыске у пенсионера нашли три фотографии сексуального характера с детьми от семи до 14 лет, а также запись неизвестной женщины в туалете.