26 мая 2026 в 18:48

Ушаков раскрыл, сколько раз встретились Путин и Токаев с 2019 года

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев поддерживают постоянный контакт, поскольку лидеры встречались уже 38 раз с момента вступления последнего в должность, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что это очень высокая интенсивность общения между главами двух стран, передает ТАСС.

В связи с визитом подсчитали, что очень высокая интенсивность контактов лидеров двух стран. С момента вступления Токаева в должность президента Казахстана — это март 2019 года — состоялось 38 различных встреч двух наших президентов, — сказал Ушаков.

Ушаков также напомнил, что в текущем году Путин и Токаев уже общались лично на мероприятиях, посвященных 81-летию Победы в Москве. Он добавил, что лидеры поддерживали связь как лично, так и по телефону, что подчеркивает эффективность их совместной работы с Казахстаном.

Ранее помощник Путина сообщил, что Токаев прибудет 27 мая в аэропорт Астаны. По его словам, глава центральноазиатской республики лично встретит прибывающего с госвизитом президента России.

Прежде пресс-служба казахстанского лидера сообщала, что Токаев и Путин планируют обсудить в Астане перспективы союзнических отношений двух стран. Отмечалось, что 28 мая с участием глав государств — членов ЕАЭС пройдет Евразийский экономический форум, а на следующий день состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

