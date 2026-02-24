Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 18:39

Студент поджег полицейский автомобиль по указке мошенников

Студента из Воронежа задержали в Оренбурге за поджог полицейской машины

Студент из Воронежа поджег полицейский автомобиль в Оренбурге, сообщили в пресс-службе МВД России. По данным ведомства, 19-летний юноша действовал по указке мошенников. Он облил машину бензином и поджег его. Огонь удалось быстро потушить, нарушителя уже задержали.

В Оренбурге задержан 19-летний студент из Воронежа, подозреваемый в поджоге служебного автомобиля у здания отдела полиции. Камеры зафиксировали, как молодой человек облил машину бензином и поджег ее. Огонь оперативно потушили, подозреваемого задержали на месте, — говорится в сообщении.

Как объяснил сам студент, все началось с сообщения о взломе его аккаунта на «Госуслугах». Злоумышленники представились полицейскими и убедили парня начать выполнять «задания». По их указке он также забирал деньги у пенсионеров в Воронеже, Нижнем Новгороде и Владимире, а после передавал их посредникам в Москве.

Ранее в Пушкине 51-летний Владимир Костылев устроил поджог автомобиля своего оппонента спустя месяц после дорожного конфликта. Mercedes-Benz стоимостью 2,5 млн рублей сгорел дотла на улице Вячеслава Шишкова.

