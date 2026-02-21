Петербуржец сжег Mercedes обидчика из-за желания мести

В Пушкине 51-летний Владимир Костылев устроил поджог автомобиля своего оппонента спустя месяц после дорожного конфликта. Mercedes-Benz стоимостью 2,5 млн рублей сгорел дотла на улице Вячеслава Шишкова, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Владелец иномарки обратился в полицию. Сотрудники правопорядка оперативно вышли на след подозреваемого: им оказался ранее судимый петербуржец. Мужчина признался, что в конце прошлого года поссорился на дороге с хозяином машины и тот оскорбил его нецензурной бранью.

Он выследил, где паркуется обидчик, и спустя месяц поджег его машину из хулиганских побуждений, — сообщили в полиции.

Уголовное дело возбудили по статье об умышленном уничтожении имущества, задержанный провел двое суток в изоляторе временного содержания. Суд избрал Костылеву меру пресечения в виде запрета определенных действий: теперь ему нельзя покидать дом с 22:00 до 06:00, общаться с потерпевшими и свидетелями, а также пользоваться интернетом и связью. Выезд за пределы Петербурга и области теперь возможен только с разрешения следователя.

