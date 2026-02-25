Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 10:50

Мошенники заставили помощника машиниста поджечь целый локомотив

В Приамурье помощника машиниста арестовали за попытку поджечь локомотив

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Амурской области помощника машиниста заключили под стражу по обвинению в диверсии, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Мужчина пытался поджечь локомотив, выполняя указание телефонных мошенников.

Как установили оперативники, неизвестные взломали личный кабинет работника локомотивного депо на портале госуслуг и оформили на его имя кредиты. После этого они связались с ним и, угрожая уголовным преследованием за якобы финансирование вооруженных сил Украины, потребовали совершить поджог. Под предлогом возврата похищенных денег злоумышленники склонили железнодорожника к преступлению.

Следуя инструкциям, мужчина приобрел на заправке топливо. Затем он проник в машинное отделение состава и поджег блок управления электричеством с помощью приготовленной смеси. Однако сотрудники депо оперативно среагировали и потушили огонь.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Обвиняемый полностью признал свою вину и дал подробные показания.

Фигурант и его адвокат ходатайствовали о более мягкой мере пресечения, например, о домашнем аресте. Однако суд заключил мужчину под стражу сроком на два месяца.

Ранее в Оренбурге 19-летний студент из Воронежа поджег припаркованный автомобиль полиции, предварительно облив его бензином. Молодой человек действовал по инструкции телефонных аферистов. Возгорание оперативно ликвидировали, а поджигателя задержали.

мошенники
аферисты
поджог
поезда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как неуклюже»: Поддубный отреагировал на «перестройку» Буданова на мир
Раскрыто число жертв атаки ВСУ по заводу в российском регионе
Экс-чиновника обвинили в завышении цен на поставки для СВО
Политолог ответил, когда Украина примет условия России
В Одинцово готовы к применению три пептидные вакцины от рака
Раскрыта судьба пропавшей в Нижнем Тагиле девочки
ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором
В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе
В Европе признали провал стратегии по Украине
Автомагазин загорелся в Набережных Челнах
Рейс в Сочи превратился для россиян в суточное ожидание
Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге
В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия
Появились кадры задержания агента, готовившего атаку на кубанский аэродром
Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ
В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13
Молодого рецидивиста задержали после кражи сливочного масла в Петербурге
В Госкомитете по делам архивов Крыма оценили введенные против них санкции
В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии СБУ на территории России
Названы дата и место похорон детей экс-солистки группы «Воровайки»
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.