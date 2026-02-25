Мошенники заставили помощника машиниста поджечь целый локомотив

В Амурской области помощника машиниста заключили под стражу по обвинению в диверсии, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Мужчина пытался поджечь локомотив, выполняя указание телефонных мошенников.

Как установили оперативники, неизвестные взломали личный кабинет работника локомотивного депо на портале госуслуг и оформили на его имя кредиты. После этого они связались с ним и, угрожая уголовным преследованием за якобы финансирование вооруженных сил Украины, потребовали совершить поджог. Под предлогом возврата похищенных денег злоумышленники склонили железнодорожника к преступлению.

Следуя инструкциям, мужчина приобрел на заправке топливо. Затем он проник в машинное отделение состава и поджег блок управления электричеством с помощью приготовленной смеси. Однако сотрудники депо оперативно среагировали и потушили огонь.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Обвиняемый полностью признал свою вину и дал подробные показания.

Фигурант и его адвокат ходатайствовали о более мягкой мере пресечения, например, о домашнем аресте. Однако суд заключил мужчину под стражу сроком на два месяца.

Ранее в Оренбурге 19-летний студент из Воронежа поджег припаркованный автомобиль полиции, предварительно облив его бензином. Молодой человек действовал по инструкции телефонных аферистов. Возгорание оперативно ликвидировали, а поджигателя задержали.