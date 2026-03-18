Президента Украины Владимира Зеленского и Европу ждет расставание с призрачными иллюзиями, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторском материале для ИС «Вести». По его словам, их надежда на то, что США забудут о Киеве и перестанут требовать от него мира, не оправдалась. Медведчук указал, что череда разочарований происходит и в ЕС: до Европы начинает доходить, что Вашингтон уже давно не заинтересован в ее развитии и целенаправленно делает ее своей колонией.

Но если для Кремля все предельно ясно, то для Европы и Киева расстаться с призрачными иллюзиями еще предстоит, и произойдет это в ближайшее время. И чем быстрее, тем быстрее наступит мир и разрядка, — отметил он.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание, что союзники по НАТО оказывают военную поддержку не состоящей в Североатлантическом альянсе Украине, но не делают того же в отношении США. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, речь идет об оказании поддержки Киеву путем предоставления экипировки, боеприпасов и систем ПВО.