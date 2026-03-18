Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 09:41

Зеленскому и ЕС предрекли расставание с «призрачными иллюзиями»

Медведчук: Зеленского и Европу ждет разочарование из-за новой политики США

Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президента Украины Владимира Зеленского и Европу ждет расставание с призрачными иллюзиями, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторском материале для ИС «Вести». По его словам, их надежда на то, что США забудут о Киеве и перестанут требовать от него мира, не оправдалась. Медведчук указал, что череда разочарований происходит и в ЕС: до Европы начинает доходить, что Вашингтон уже давно не заинтересован в ее развитии и целенаправленно делает ее своей колонией.

Но если для Кремля все предельно ясно, то для Европы и Киева расстаться с призрачными иллюзиями еще предстоит, и произойдет это в ближайшее время. И чем быстрее, тем быстрее наступит мир и разрядка, — отметил он.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание, что союзники по НАТО оказывают военную поддержку не состоящей в Североатлантическом альянсе Украине, но не делают того же в отношении США. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, речь идет об оказании поддержки Киеву путем предоставления экипировки, боеприпасов и систем ПВО.

Виктор Медведчук
Владимир Зеленский
Европа
Украина
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.