Адвокат предупредила о новой схеме «развода» с больными детьми

В России набирает популярность новая уличная схема обмана: мошенники под разными предлогами просят срочно перевести деньги на карту якобы для поездки в больницу с больным ребенком, но делать этого не стоит, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Марина Артякова. Жертве диктуют номер счета подставного лица, а после трансакции злоумышленники мгновенно исчезают.

Помимо потери средств, отзывчивый прохожий рискует стать фигурантом уголовного дела. В таком случае банковские счета «помощника» могут заблокировать по закону о противодействии легализации доходов, а следствие может заподозрить его в соучастии в мошеннической цепочке.

Если сумма крупная и вы это делаете, вы фактически выполняете функцию дроппера — человека, через которого обналичиваются или транзитом проходят похищенные средства, — предупредила эксперт.

Чтобы не попасть в ловушку, юристы советуют предлагать реальную помощь вместо денежных переводов: вызвать скорую, полицию или такси. Мошенники всегда настаивают именно на безналичном расчете и отказываются от других вариантов. Проверка «на вшивость» через вызов экстренных служб позволяет либо действительно помочь нуждающемуся, либо мгновенно спугнуть преступника.

Ранее сообщалось, что в России активизировались мошенники, рассылающие приглашения в фиктивные чаты жильцов подъездов. Выдавая себя за соседей, они пытаются получить личные данные людей.