17 марта 2026 в 09:26

Адвокат предупредила о новой схеме «развода» с больными детьми

Адвокат Артякова предупредила россиян о рисках денежных переводов прохожим

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России набирает популярность новая уличная схема обмана: мошенники под разными предлогами просят срочно перевести деньги на карту якобы для поездки в больницу с больным ребенком, но делать этого не стоит, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Марина Артякова. Жертве диктуют номер счета подставного лица, а после трансакции злоумышленники мгновенно исчезают.

Помимо потери средств, отзывчивый прохожий рискует стать фигурантом уголовного дела. В таком случае банковские счета «помощника» могут заблокировать по закону о противодействии легализации доходов, а следствие может заподозрить его в соучастии в мошеннической цепочке.

Если сумма крупная и вы это делаете, вы фактически выполняете функцию дроппера — человека, через которого обналичиваются или транзитом проходят похищенные средства, — предупредила эксперт.

Чтобы не попасть в ловушку, юристы советуют предлагать реальную помощь вместо денежных переводов: вызвать скорую, полицию или такси. Мошенники всегда настаивают именно на безналичном расчете и отказываются от других вариантов. Проверка «на вшивость» через вызов экстренных служб позволяет либо действительно помочь нуждающемуся, либо мгновенно спугнуть преступника.

Ранее сообщалось, что в России активизировались мошенники, рассылающие приглашения в фиктивные чаты жильцов подъездов. Выдавая себя за соседей, они пытаются получить личные данные людей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Овчинский: в Гольяново появится новый дом по реновации
Футболиста Секача подозревают в сексуальном насилии
Иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху
В Госдуме предложили необычный способ уберечь детей от опасностей
В ФСБ заявили о сотнях уголовных дел по хищениям в оборонной сфере
Россиянина задержали за стрельбу по полицейским и поджог
Пророссийский хакер устроил массовый взлом скрытых камер на Украине
Глава ПКР опроверг слухи о плохом отношении к паралимпийцам из России
Когда стройка становится активом: новая логика инвестиционного цикла
Генерал США выпил литр чачи и расшиб себе лоб во время гулянки в Киеве
Россиянам рассказали, сколько студентов сдали демонстрационный экзамен
В России сделали прогноз решения ЦБ по ключевой ставке
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномального тепла
Спасатели достали четырех зажатых в машине после ДТП россиян
МВФ забил тревогу из-за финансовой помощи Украине
Живодеры массово убили хвостатых, которых собирались отправить в семьи
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 марта: где сбои в России
Соучастницу футболиста-убийцы задержали
Россиянам предложили выдавать скидки из-за замедления домашнего интернета
«Не самая простая»: Багиян о сложностях на Паралимпиаде
Дальше
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
