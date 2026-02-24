Россиян предупредили о новой схеме мошенников с домовыми чатами

В России мошенники начали массово рассылать приглашения в якобы созданные чаты жильцов подъездов, передает РИА Новости. Под видом соседей злоумышленники пытаются выманить у граждан персональные данные.

Как выяснили журналисты агентства, аферисты выходят на связь с потенциальными жертвами через мессенджеры. Они предлагают вступить в беседу для обсуждения новостей дома или решения бытовых вопросов. Однако после того, как человек присоединяется к группе, мошенники запрашивают его личные данные. Самой популярной легендой для этого сейчас является обещание перерасчета коммунальных платежей, для которого якобы требуется подтверждение личности.

Ранее стало известно, что мошенники начинают мстить человеку, который не купился на изначальную схему обмана, массово отправляя сообщения и звонки от разных сервисов. Такая тактика не представляет большой опасности для пользователей, но наносит серьезный репутационный ущерб компаниям, от которых поступают сообщения.

До этого сообщалось, что аферисты начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками военкоматов. Они убеждают граждан сканировать QR-код на «Госуслугах» под предлогом обновления данных по воинскому учету. После этого жертвам звонят от имени сотрудников других организаций, например, Роскомнадзора, и сообщают о подозрительной активности. В результате россияне становятся жертвами мошенников и отдают им свои ценности.