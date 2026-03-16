Россиянок предупредили о «массажных мошенниках» в Турции Турагент Долмуш: мошенники под видом массажистов обманывают россиянок в Турции

Российские туристки на курортах Турции все чаще попадаются на удочку аферистов, предлагающих услуги массажа и пропадающих после получения предоплаты, сообщил РИА Новости представитель туристической отрасли Аланьи Бекир Долмуш. По наблюдениям агента, число таких инцидентов растет, особенно на популярных средиземноморских побережьях.

Мошенники связываются с туристками через социальные сети или мессенджеры, предлагают выездной массаж, просят перевести деньги на карту, после чего блокируют номер и исчезают, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили о появлении новой мошеннической тактики в Сети, где несовершеннолетним предлагают снимать на камеру торговые комплексы и прочие публичные пространства. Впоследствии юных граждан запугивают возможностью совершения террористических актов. Как отметили в ведомстве, подростки на начальном этапе не осознают, что стали жертвами обмана.

Кроме того, эксперт платформы «Мошеловка» Общероссийского народного фронта Галактион Кучава заявил, что злоумышленники активизировали атаки на пожилых граждан России через мессенджеры. По словам специалиста, аферисты регистрируют поддельные учетные записи, маскируясь под представителей Пенсионного фонда или Росфинмониторинга.