16 марта 2026 в 09:09

Россиянок предупредили о «массажных мошенниках» в Турции

Турагент Долмуш: мошенники под видом массажистов обманывают россиянок в Турции

Российские туристки на курортах Турции все чаще попадаются на удочку аферистов, предлагающих услуги массажа и пропадающих после получения предоплаты, сообщил РИА Новости представитель туристической отрасли Аланьи Бекир Долмуш. По наблюдениям агента, число таких инцидентов растет, особенно на популярных средиземноморских побережьях.

Мошенники связываются с туристками через социальные сети или мессенджеры, предлагают выездной массаж, просят перевести деньги на карту, после чего блокируют номер и исчезают, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили о появлении новой мошеннической тактики в Сети, где несовершеннолетним предлагают снимать на камеру торговые комплексы и прочие публичные пространства. Впоследствии юных граждан запугивают возможностью совершения террористических актов. Как отметили в ведомстве, подростки на начальном этапе не осознают, что стали жертвами обмана.

Кроме того, эксперт платформы «Мошеловка» Общероссийского народного фронта Галактион Кучава заявил, что злоумышленники активизировали атаки на пожилых граждан России через мессенджеры. По словам специалиста, аферисты регистрируют поддельные учетные записи, маскируясь под представителей Пенсионного фонда или Росфинмониторинга.

Турция
массажи
мошенники
аферисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европу уличили в страхе перед Трампом из-за Ирана
«Придется смириться»: Дотком заявил о полном поражении США
Самолет готовится к аварийной посадке в Петербурге
В России могут изменить порядок продаж товаров на маркетплейсах
«Явно не ожидали»: на Западе объяснили, как Иран перехитрил США
В Крыму поймали россиянина, который шпионил в пользу Киева
Силовики нагрянули с обысками в музеи российского города
В Воронежской области назвали последствия ночной атаки ВСУ
Российского миллиардера обязали выплатить немалую сумму в рамках спора
На Москве-реке создадут искусственную волну для поисков пропавшего ребенка
Два человека на каноэ попали под винты речного трамвая в Москве
В Крыму национализировали все крупные объекты украинских олигархов
Пугачева приняла тяжелое решение после ударов Ирана по Кипру
Подмосковные вымогатели вооружились мачете и пистолетами
ВМС КСИР потеряли высокопоставленного офицера
Три человека погибли в Афганистане при обстрелах пакистанских военных
Верховный суд поставил точку в деле Генпрокуратуры против Raven Russia
«Видения об СВО»: сторонники вспомнили главное пророчество старца Илия
В Иране посчитали невозможным справедливое расследование удара по школе
Глуховскому пришлось в спешке продать квартиры в центре Москвы
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

