Мошенники придумали схему, где одно фото превращается в дело о госизмене Мошенники шантажируют терактами приславших им фото общественных мест подростков

Мошенники в интернете начали использовать новую схему обмана, в которой подростков просят фотографировать торговые центры и другие общественные места, после чего запугивают их угрозами терактов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Молодые люди изначально не подозревают обмана.

Сначала неизвестные люди устанавливают контакт с подростками в Сети. Во время переписки они под разными предлогами просят сделать фотографии мест с большим количеством людей, например торгового центра или другого общественного объекта.

После этого злоумышленник сообщает, что якобы находится на территории Украины. Далее он утверждает, что сфотографированный объект станет целью противоправных действий. Речь может идти о диверсии или террористическом акте. Затем в мошеннической схеме появляются люди, которые представляются сотрудниками силовых структур.

Они сообщают подростку, что после произошедшего в отношении него якобы будет возбуждено уголовное дело. При этом они утверждают, что ответственности можно избежать, если передать им все имеющиеся сбережения для проверки их подлинности.

Ранее сообщалось, что россияне стали значительно лучше распознавать схемы мошенников и чаще сохраняют спокойствие при попытках обмана. Правоохранительные органы связывают изменения с внедрением ряда законодательных и технологических решений. В числе таких мер названы возможность установить самозапрет на оформление кредитов, а также блокировка подозрительных сообщений.