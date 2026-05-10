10 мая 2026 в 10:50

Стало известно, когда можно взыскать компенсацию за публикацию фото

Россияне могут потребовать компенсацию морального вреда за публикацию их фото

Россияне могут потребовать компенсацию морального вреда за публикацию их фото без согласия, сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев. По его словам, которые приводит ТАСС, при агрессивной съемке действия можно квалифицировать как мелкое хулиганство.

Мы говорим о случаях неразрешенного использования. Тут применяется гражданско-правовая ответственность, лицо может потребовать удаления фотографии, а также компенсации морального вреда, — отметил он.

По словам Моисеева, подобных дел мало. Однако есть случаи, когда гражданам удается взыскать моральный вред. На практике это около 50 тыс. рублей, уточнил эксперт.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и нормативных актов Евгений Машаров заявил, что россияне, которым при оформлении кредита навязали страховой полис, могут вернуть потраченные средства в течение месяца. Он напомнил о так называемом периоде охлаждения. Этот механизм позволяет заемщику отказаться от добровольной страховки без объяснения причин.

Общество
компенсации
фотографии
хулиганство
