Стало известно, когда можно взыскать компенсацию за публикацию фото Россияне могут потребовать компенсацию морального вреда за публикацию их фото

Россияне могут потребовать компенсацию морального вреда за публикацию их фото без согласия, сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев. По его словам, которые приводит ТАСС, при агрессивной съемке действия можно квалифицировать как мелкое хулиганство.

Мы говорим о случаях неразрешенного использования. Тут применяется гражданско-правовая ответственность, лицо может потребовать удаления фотографии, а также компенсации морального вреда, — отметил он.

По словам Моисеева, подобных дел мало. Однако есть случаи, когда гражданам удается взыскать моральный вред. На практике это около 50 тыс. рублей, уточнил эксперт.

