В ОП озвучили срок возврата денег за навязанную страховку при кредите

Россияне, которым при оформлении кредита навязали страховой полис, смогут вернуть потраченные средства в течение месяца, сообщил в беседе с ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он напомнил о существовании так называемого «периода охлаждения».

Этот механизм позволяет заемщику отказаться от добровольной страховки без объяснения причин. Главное условие — уложиться в 30 дней с момента оформления полиса.

В течение 30 дней со дня оформления страховки — в «период охлаждения» — можно подать заявление о возврате денег за нее, — отметил эксперт.

Если страховой случай не наступил, финансовая организация не имеет права удерживать средства клиента. При оформлении страховки для обеспечения обязательств по кредитному договору человеку возвращают всю сумму. В остальных случаях компенсируют разницу между уплаченными деньгами и стоимостью уже оказанных услуг.

Банки и страховые компании не вправе препятствовать возврату денег в течение 30 дней. Если финансовая организация отказывает, клиент может обратиться в суд или к финансовому омбудсмену.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России был пересчитан коэффициент бонус-малус, который влияет на стоимость полисов ОСАГО для водителей. Изменения коснулись всех категорий страхователей и выполняются автоматически.