Онколог ответил, от каких видов рака спасают беременность и роды Врач Бамматов: беременность и роды снижают риск развития рака груди и яичников

Беременность и роды способны снижать риск развития рака молочной железы и яичников благодаря изменению гормонального фона, заявил NEWS.ru врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов. По словам специалиста, вынашивание ребенка оказывает заметное влияние на организм женщины, сокращая количество овуляций и меняя уровень ключевых гормонов.

Репродуктивные события, включая беременность и роды, оказывают заметное влияние на гормональный фон женщины. Они способны снижать риск некоторых видов рака. Беременность и грудное вскармливание уменьшают вероятность онкологии молочной железы и яичников. Подобный эффект объясняется длительным изменением уровня эстрогенов и пролактина, а также сокращением числа овуляций в течение жизни женщины. Ранняя беременность до 25 лет и кормление грудью на протяжении первых месяцев жизни ребенка особенно выраженно уменьшают канцерогенные риски, — пояснил Бамматов.

