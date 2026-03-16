16 марта 2026 в 09:05

Онколог ответил, от каких видов рака спасают беременность и роды

Врач Бамматов: беременность и роды снижают риск развития рака груди и яичников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Беременность и роды способны снижать риск развития рака молочной железы и яичников благодаря изменению гормонального фона, заявил NEWS.ru врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов. По словам специалиста, вынашивание ребенка оказывает заметное влияние на организм женщины, сокращая количество овуляций и меняя уровень ключевых гормонов.

Репродуктивные события, включая беременность и роды, оказывают заметное влияние на гормональный фон женщины. Они способны снижать риск некоторых видов рака. Беременность и грудное вскармливание уменьшают вероятность онкологии молочной железы и яичников. Подобный эффект объясняется длительным изменением уровня эстрогенов и пролактина, а также сокращением числа овуляций в течение жизни женщины. Ранняя беременность до 25 лет и кормление грудью на протяжении первых месяцев жизни ребенка особенно выраженно уменьшают канцерогенные риски, — пояснил Бамматов.

Ранее гинеколог Татьяна Зеберг заявила, что хронический стресс и повышенная тревожность могут усиливать восприятие боли во время месячных. Врач посоветовала женщинам в этот период учитывать не только свое физическое состояние, но и ментальное.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
