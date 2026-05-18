Евросоюз планирует массово отправлять молодых украинцев на фронт до 2030 года, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, таким образом ЕС пытается истощить Россию, чтобы создать условия для открытого конфликта.

Евросоюз каждый раз ставит Украине новое условие продолжения боевых действий на ее территории. Он пытается измотать Россию к 2030-м годам. Именно к этому сроку, вероятно, Запад планирует подготовиться к вступлению в открытый конфликт с РФ, в том числе военный. Сейчас ЕС давит на Киев: требует снижения призывного возраста, чтобы послать на фронт как можно больше молодых украинцев в качестве пушечного мяса. Давление оказывают через Европу, особенно в тех странах, где больше всего украинских беженцев мужского пола: сокращаются или отменяются пособия, визы не продлеваются, — высказался Липовой.

Он подчеркнул, что Евросоюз стремится любыми путями вернуть как можно больше граждан Украины на родину. По словам генерала, за красивыми лозунгами о якобы победе Киева скрывается план ЕС уничтожить страну руками самих украинцев.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинское правительство рассматривает возможность мобилизации молодежи с 18 лет в связи с нехваткой военнослужащих в ВСУ. По его словам, введение обязательной военной подготовки может послужить правовой базой для таких изменений.