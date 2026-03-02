Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 12:52

Гинеколог раскрыла факторы, усиливающие боль во время месячных

Гинеколог Зеберг: стресс может усиливать восприятие боли во время месячных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хронический стресс и повышенная тревожность могут усиливать восприятие боли во время месячных, заявила «Газете.Ru» гинеколог Татьяна Зеберг. Врач посоветовала женщинам в этот период учитывать не только свое физическое состояние, но и ментальное.

Психологический фактор имеет значение: тревожность, хронический стресс и эмоциональное напряжение могут усиливать восприятие боли и снижать болевой порог. Поэтому при выраженной дисменорее важно оценивать и физическое состояние женщины, и ее психоэмоциональный фон. Тем не менее чаще боль связана с физиологическими причинами, — подчеркнула Зеберг.

Так, среди причин сильных болей в месячные врач назвала выработку простагландинов, особенности строения матки и гинекологические заболевания. В частности, дисменорею может вызвать эндометриоз, который впоследствии чреват развитием депрессии, предупредила специалист.

Ранее гинеколог-эндокринолог Анна Позднякова заявила, что шансы на беременность снижаются после 35 лет. Она отметила, что после этого возраста снижается овариальный резерв у женщин.

