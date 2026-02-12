Гинеколог перечислила неожиданные причины сбоев в менструальном цикле

Прием антибиотиков и противовирусных препаратов может вызвать сбой в менструальном цикле, заявила «Радио 1» гинеколог Любовь Ерофеева. Она отметила, что на этот биологический процесс влияет множество факторов. С задержками месячных могут столкнуться абсолютно здоровые женщины.

На менструальный цикл действует очень много факторов, начиная от психологического статуса, заканчивая перенесенным на ногах ОРВИ. Задержки могут быть и при абсолютном здоровье. Потому что человеческий организм — не робот, он живой. Он реагирует на массу различных факторов, — отметила Ерофеева.

В частности, задержка месячных может быть связана с изменением овуляции по совершенно разным причинам. Кроме того, сбой в цикле может быть спровоцирован тем, что в организме выработалось недостаточное количество прогестерона — полового гормона.

Ранее гинеколог Антонина Дорофеева заявила, что на самом деле роды не оказывают омолаживающего эффекта на организм женщин. При этом, по ее словам, беременность и рождение ребенка действительно могут помочь решить некоторые репродуктивные проблемы. Врач отметила, что на каждую систему органов это влияет по-разному.